Lotteria Italia, nessuna vincita milionaria in Sicilia: premi di consolazione per oltre 300mila euro

Una vincita si è registrata a Licata

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Tra le grandi deluse della Lotteria Italia 2025 c’è la Sicilia. La regione, dopo il premio da 2 milioni di euro andato lo scorso anno a Palermo, si aspettava probabilmente di replicare vincendo ancora uno dei ricchi premi di prima categoria. Ma quest’anno l’Isola dovrà ‘accontentarsi’ di un bottino da 310mila euro conquistato grazie a 14 premi tra la terza e la quarta categoria. Con 505.920 biglietti venduti, la Sicilia ha registrato un incremento del 13% rispetto all’edizione precedente, un dato che dimostra la passione dei siciliani per la Lotteria. E grazie all’alto numero di biglietti venduti, nonostante i premi di alta categoria siano mancati all’appello, sono arrivati per la regione svariate vincite ‘minori’.

Come riporta Agipronews, il colpo più alto è stato a Marsala (TP), dove un fortunato giocatore ha acquistato un tagliando dal valore di 50mila euro (terza fascia). Ma a fare la differenza sono stati i 13 premi da 20mila euro – tutti di quarta categoria – distribuiti in varie località dell’Isola. La provincia più fortunata è stata Messina, che ha visto ben 5 tagliandi vincenti: uno a Sant’Agata di Militello (ME), uno a Gioiosa Marea (ME), uno a Messina, uno a Taormina (ME) e uno a Milazzo (ME). Due premi da 20mila euro, come riporta Agipronews, sono andati anche a Palermo e altrettanti a Catania e i restanti sono stati distribuiti tra Prizzi (PA), Licata (AG), Siracusa e Partinico (PA), confermando una buona partecipazione a livello regionale.

