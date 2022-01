Lotteria Italia, vinto 1 milione di euro a Trapani

Sicilia sul podio dei vincitori della Lotteria Italia. Uno dei biglietti di prima categoria, quello da 1 milione, e’ stato infatti venduto a Trapani dove si e’ gia’ scatenata la caccia al fortunato possessore del tagliando Serie D 137599.

In Sicilia sono stati venduti anche 9 biglietti di terza fascia estratti ieri sera durante la trasmissione televisiva “I soliti ignoti” abbinata alla lotteria. La regione si piazza dunque al terzo posto in Italia con premi per complessivi 1 milione e 180 mila euro dopo il Lazio (9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, il terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale) e l’Emilia Romagna (2,62 milioni) grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena.