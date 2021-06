Poliziotto aggredito a Palermo: denunciati 4 giovani

La polizia di Stato ha identificato e denunciato 4 giovani accusati di avere aggredito poliziotto lo scorso primo giugno in piazza Magione a Palermo. L’agente era stato colpito con una bottiglia in testa e trasportato all’ospedale dopo che i poliziotti in servizio nella zona della movida avevano fatto allontanare alcuni abusivi che vendevano birra e bibite.

Uno di loro si era scagliato contro i poliziotti ed altri giovani erano intervenuti al fianco del venditore abusivo. Dopo le indagini i poliziotti sono riusciti a identificare i quattro aggressori che sono stati denunciati.