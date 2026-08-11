Teatri di Pietra, dal 12 al 20 agosto il festival in scena tra Eraclea Minoa e Caltabellotta

Tra tragedia greca, teatro shakespeariano e satira classica, Teatri di Pietra Sicilia 2026 inaugura una nuova settimana di spettacoli nella provincia di Agrigento. Dal 12 al 20 agosto il festival farà tappa all’Area Archeologica di Eraclea Minoa, alla Cattedrale di Triokala di Caltabellotta e alle Rovine della Chiesa Madre di Montevago, proponendo un itinerario artistico che attraversa Euripide, Shakespeare e Aristofane attraverso produzioni capaci di rileggere i grandi classici con uno sguardo contemporaneo. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00 a Eraclea Minoa e Caltabellotta e alle 21.15 a Montevago. I biglietti sono disponibili sui circuiti Liveticket e Tickettando.

Ad aprire la settimana sarà martedì 12 agosto, quando all’Area Archeologica di Eraclea Minoa andrà in scena “Medea”, una delle tragedie più potenti e universali di Euripide. Il capolavoro racconta il dramma della principessa della Colchide tradita da Giasone, trasformando la vicenda personale della protagonista in una riflessione sulla condizione femminile, sull’emarginazione, sul desiderio di giustizia e sul sottile confine tra amore e vendetta. Un testo che continua a interrogare il presente attraverso una figura tragica di straordinaria forza.

Il festival si sposterà quindi alla Cattedrale di Triokala di Caltabellotta, dove mercoledì 13 agosto debutterà “Riccardo III. Il potere a pezzi”, originale rilettura del dramma shakespeariano firmata dalla compagnia I Trovatori. Lo spettacolo, diretto da Giuseppe Vignieri, rilegge la celebre vicenda del sovrano inglese attraverso il linguaggio del teatro di narrazione e della tradizione giullaresca, restituendo un ritratto ironico, feroce e profondamente umano dell’ambizione politica e dei meccanismi del potere.

A chiudere questa seconda parte del percorso sarà mercoledì 20 agosto, quando l’Area Archeologica di Eraclea Minoa ospiterà “Nuvole”, rilettura contemporanea della celebre commedia di Aristofane. Attraverso il linguaggio della satira, dell’ironia e del paradosso, lo spettacolo ripropone uno dei testi più attuali del teatro antico, affrontando temi come il rapporto tra sapere e potere, la manipolazione del linguaggio e la responsabilità del pensiero critico.

Teatri di Pietra Sicilia 2026 proseguirà poi il suo cammino nella provincia di Agrigento con gli appuntamenti in programma tra Montevago e Caltabellotta, dove il cartellone continuerà a intrecciare teatro classico, commedia dell’arte e riletture contemporanee dei grandi miti, confermando la vocazione del festival a valorizzare il patrimonio storico attraverso i linguaggi dello spettacolo dal vivo. «Teatri di Pietra in Sicilia – racconta il direttore artistico Aurelio Gatti – costruisce ancora una volta una geografia culturale capace di mettere in relazione territori, comunità e visioni artistiche differenti. È un progetto che sceglie di abitare gli spazi della memoria non come semplici scenari, ma come organismi vivi, aperti a nuove narrazioni e a nuove forme di ascolto. Tra rovine, templi, cave, castelli e paesaggi sospesi nel tempo, il teatro torna a essere un’esperienza condivisa.»