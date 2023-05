Siculiana, inaugurata nuova sede della protezione civile 

“Giornata importante per il progetto di una locale protezione civile locale organizzata. In questi mesi è stato fatto un lavoro straordinario con una sede operativa di pronto intervento e il coinvolgimento di molti giovani. Impegno civico che come amministrazione promuoveremo sempre.” Lo dice il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della protezione civile.