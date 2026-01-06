La Signora Amelia festeggia 103 insieme agli agenti della Polizia
La nonnina ultracentenaria ha voluto accanto gli agenti del commissariato che gli sono stati vicini quando alcuni truffatori hanno provato a farla cadere nella trappola
Festeggia oggi il traguardo dei 103 compleanni una grande amica della Polizia di Stato, la signora Amelia di Augusta in provincia di Siracusa, ‘testimonial contro le truffe agli anziani’. Questa mattina per festeggiare il suo compleanno ha voluto accanto a lei i colleghi del Commissariato di Augusta che le sono stati vicini quando alcuni truffatori hanno provato, invano, a farla cadere nella loro trappola.
Per l’occasione il Questore di Siracusa Roberto Pellicone le ha fatto recapitare dal Dirigente del Commissariato, il Vice Questore Antonio Migliorisi un biglietto di auguri definendola ‘custode preziosa di storia e di vita’ accompagnato da un bellissimo mazzo di fiori.