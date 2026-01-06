Augusta

La Signora Amelia festeggia 103 insieme agli agenti della Polizia

La nonnina ultracentenaria ha voluto accanto gli agenti del commissariato che gli sono stati vicini quando alcuni truffatori hanno provato a farla cadere nella trappola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Festeggia oggi il traguardo dei 103 compleanni una grande amica della Polizia di Stato, la signora Amelia di Augusta in provincia di Siracusa, ‘testimonial contro le truffe agli anziani’. Questa mattina per festeggiare il suo compleanno ha voluto accanto a lei i colleghi del Commissariato di Augusta che le sono stati vicini quando alcuni truffatori hanno provato, invano, a farla cadere nella loro trappola.

Per l’occasione il Questore di Siracusa Roberto Pellicone le ha fatto recapitare dal Dirigente del Commissariato, il Vice Questore Antonio Migliorisi un biglietto di auguri definendola ‘custode preziosa di storia e di vita’ accompagnato da un bellissimo mazzo di fiori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato
Caltanissetta

Sorpreso a cedere hashish a un pensionato, arrestato gambiano
Augusta

La Signora Amelia festeggia 103 insieme agli agenti della Polizia
Trapani

Appiccò incendio in due autovetture, individuato e arrestato
Agrigento

Agrigento, nuove attrezzature per l’assistenza sanitaria in Oncologia grazie a Onde Rosa
Agrigento

Agrigento Controcorrente lancia la “Scuola di formazione per Consiglieri Comunali”
banner italpress istituzionale banner italpress tv