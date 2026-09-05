Siracusa

Azienda trasporti evade il fisco, sequestrati 300 mila euro

Il rappresentante legale della societa' e' stato denunciato per il reato tributario di omessa dichiarazione dell'Iva

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Noto hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una societa’ nel settore dei trasporti, con sede legale nel Comune di Avola (Sr). L’attivita’ ispettiva ha consentito di ricostruire, analizzando le fatture attive emesse, una base imponibile superiore a 500.000 euro completamente occultata al fisco, con l’omessa presentazione dei modelli dichiarativi da parte del contribuente. Il rappresentante legale della societa’ e’ stato denunciato per il reato tributario di omessa dichiarazione dell’Iva. Il gip di Siracusa ha emesso un decreto di sequestro preventivo che ha riguardato 35 terreni e 2 fabbricati, per un controvalore di oltre 300mila euro.

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