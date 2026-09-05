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Camastra, fuochi d’artificio incendiano villa comunale durante festa del patrono 

La scintilla ha provocato un incendio che ha carbonizzato alberi e sterpaglia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Fuori programma per i festeggiamenti in onore di San Biagio, patrono di Camastra. Durante lo spettacolo pirotecnico, infatti, un frammento dei fuochi d’artificio è caduto all’interno della villa comunale in quel momento chiusa al pubblico. La scintilla ha provocato un incendio che ha carbonizzato alberi e sterpaglia. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i carabinieri della Stazione cittadina, che hanno subito allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Il rogo è stato domato in poco meno di un’ora. 

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