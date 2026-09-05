Favara, provoca incidente in cui rimane gravemente ferita una ragazza: aveva tasso alcolemico 4 volte superiore 

Aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite il trentacinquenne che alla guida di un moto Honda ha provocato un incidente autonomo – avvenuto due settimane fa a Favara – in cui è rimasta gravemente ferita la passeggera, una venticinquenne. È quanto emerso dall’alcol test al quale il motociclista è stato sottoposto in ospedale. La ragazza che viaggiava con lui lungo la strada statale 122 ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dopo alcuni giorni di prognosi è stata giudicata fuori pericolo e le sue condizioni sono nettamente migliorate. Il 35enne, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sono scattati il ritiro immediato della patente e della carta di circolazione, nonché il mezzo a due ruote è stato sottoposto a sequestro.