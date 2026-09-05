Corruzione nell’Agrigentino, no a misura cautelare per ispettore polizia locale di Naro 

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’avvocato Sergio Baldacchino, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il Riesame aveva applicato all’ispettore capo della polizia locale di Naro, Giovanni Cilia, la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio presso il comune di Naro. Niente misura cautelare, dunque, per l’agente. Ieri, invece, i poliziotti della Squadra mobile hanno eseguito l’arresto di Giuseppe Giglione, 56 anni, di Raffadali, titolare di un’agenzia di disbrigo pratiche, e una misura interdittiva nei confronti di Maria Concetta Tallarita, ispettore della polizia locale di Porto Empedocle. La vicenda è legata alla maxi inchiesta che ipotizza un giro di corruzione legato all’ottenimento della cittadinanza italiana di alcuni brasiliani residenti in provincia.

Secondo la procura di Agrigento, che negli scorsi mesi ha chiuso le indagini, in alcuni comuni della provincia (Camastra, Comitini, Porto Empedocle su tutti) questo iter sarebbe stato per così dire “velocizzato” grazie ad accordi corruttivi. La procura di Agrigento, la scorsa estate, ha chiesto l’applicazione di misure cautelari – tra custodia in carcere, domiciliari e obbligo di dimora – nei confronti di 14 dei 22 indagati tra un sindaco, pubblici ufficiali, vigili urbani, un avvocato e faccendieri. Il gip Alberto Lippini, tuttavia, aveva rigettato tutte le richiesta sostenendo l’assenza di esigenze cautelari. Oggi, dopo una “battaglia” di ricorsi tra Riesame e Cassazione, arriva un nuovo provvedimento. L’intera vicenda verte sul cosiddetto “ius sanguinis”, vale a dire il principio giuridico per cui si acquisisce la cittadinanza italiana automaticamente se uno dei genitori è italiano, indipendente dal luogo di nascita.

Gli indagati sono ventidue: Giuseppe Bartolotta, 76 anni, di Camastra; Fiorangela Butticè, 55 anni, di Raffadali; Devercino Costa Dos Santos, 48 anni, brasiliano; Epifania Cimino, 69 anni, di Camastra; Giovanni Cilia, 68 anni, di Naro; Teresa Delisi, 48 anni, di Aragona; Annabel De Oliveira, 44 anni, residente a Raffadali; Roberto Di Liberto, 53 anni, di Comitini; Gioacchino Di Marco Zingarello, 65 anni, di Agrigento; Angela Duarte Borges, 67 anni, brasiliana; Dario Gaglio, 38 anni, di Camastra; Giuseppe Giglione, 55 anni, di Raffadali; Gaspare Gallo, 54 anni, di Naro; Giuseppe Moscato, 47 anni, di Raffadali; Nicola Mucci, 47 anni, di Agrigento; Salvatore Scalisi, 55 anni, di Naro; Maria Concetta Tallarita, 56 anni, di Porto Empedocle; Salvatore Tirone, 65 anni, di Grotte; Enzo Universo, 68 anni, di Naro; Rosaria Valenti, 69 anni, di Comitini; Giuseppe Zambito, 63 anni, di Raffadali.