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Prodotti ittici scaduti e alimenti mal conservati: multate sei attività

Una tonnellata di pesce è stato sequestrato

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Sequestrata una tonnellata e mezza di pesce e multati sei titolari di attività commerciali. E’ il bilancio dei controlli della guardia costiera sulla filiera della pesca a Palermo e provincia che hanno emergere irregolarità nella gestione, nella tracciabilità e nella conservazione degli alimenti. Durante le verifiche i militari hanno individuato prodotti ittici scaduti e alimenti conservati in cattive condizioni igienico-sanitarie. Sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Palermo, che hanno valutato lo stato del pescato e ne ha disposto la distruzione.
A carico dei titolari delle sei attività sono state comminate sanzioni amministrative per un importo totale di 12.000 euro.

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