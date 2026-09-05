Agrigento

Maltratta l’anziana madre, arrestato cinquantenne agrigentino 

L’uomo, nonostante si trovasse in detenzione domiciliare, avrebbe continuato a perseguitare l’anziana madre rendendole la vita un inferno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, in esecuzione di un provvedimento del gip di Agrigento, hanno arrestato un cinquantenne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nonostante si trovasse in detenzione domiciliare, avrebbe continuato a perseguitare l’anziana madre rendendole la vita un inferno. Soprusi e angherie che hanno costretto la donna, una pensionata ultrasettantenne, a vivere in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità fisica. Ormai esasperata ha così deciso di denunciare il figlio facendo scattare il provvedimento restrittivo. Al termine delle formalità di rito il cinquantenne è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. 

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