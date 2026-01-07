Siracusa

In casa e in garage con oltre un chilo di droga, arrestato

La droga era già suddivisa in dosi pronta per essere spacciata

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Siracusa, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione nell’abitazione e nel garage dell’uomo gli agenti hanno trovato circa 950 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e circa 50 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. L’arrestato è stato condotto al carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Siracusa

In casa e in garage con oltre un chilo di droga, arrestato
Politica

Regione finanzia progetti d’agricoltura sociale per cittadini stranieri
Palermo

Investe una donna e fugge, caccia al pirata della strada
Palermo

Lo aggrediscono e gli rubano monopattino e cellulare: arrestati tre tunisini, uno è minorenne
Agrigento

Con l’arrivo dei Re Magi si chiude la XIII edizione del Presepe Vivente di Montaperto
Cultura

Marisa Laurito al Teatro Pirandello di Agrigento con “Vasame – L’amore è rivoluzionario”
banner italpress istituzionale banner italpress tv