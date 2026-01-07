In casa e in garage con oltre un chilo di droga, arrestato

Un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Siracusa, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante una perquisizione nell’abitazione e nel garage dell’uomo gli agenti hanno trovato circa 950 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e circa 50 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. L’arrestato è stato condotto al carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.