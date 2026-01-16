Siracusa

Sullo scooter con 100 grammi tra cocaina e crack, arrestato

Trovato in possesso di 3 involucri contenenti complessivamente 105 grammi di cocaina e crack, occultati in una tasca del giubbotto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno arrestato
e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 22enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale in via Fava, il giovane, a bordo di uno scooter, ha tentato di darsi alla fuga alla vista dei Carabinieri ma è stato bloccato e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti complessivamente 105 grammi di cocaina e crack, occultati in una tasca del giubbotto.

