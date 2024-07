Tragedia a Lentini, 16enne muore in incidente stradale

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Lentini, nel Siracusano. La vittima è un 16enne – Salvo Oliva – gravemente ferito l’amico che era con lui sullo scooter. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in via Agnone il giovane era alla guida del mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto. Un’impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’amico è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.