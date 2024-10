Al Liceo Empedocle di Agrigento la saggista Ritanna Armeni incontra gli studenti

Il Liceo Classico e Musicale Statale “Empedocle” di Agrigento, da anni impegnato in progetti di “ Incontro con l’autore” , continua la sua mission educativa, parlando di una pagina importante della nostra Storia, con la saggista e giornalista Ritanna Armeni a partire dal suo libro “Il secondo piano” (Ed. Ponte alla Grazie) . La scrittrice, con entusiasmo rigoroso e profondo, racconta un passaggio cruciale della nostra Storia e dà corpo a una vicenda esemplare, che parla di coraggio e sorellanza, di forza e c reatività, di gioia, paura e resistenza.Il Dirigente scolastico Marika Helga Gatto, coadiuvata dalle docenti referenti Prof.ssa Di Natale, Prof.ssa Gallo e Prof.ssa Milano, ha voluto fortemente questo incontro, che senza dubbio ha un importante valore educativo e didattico per le tematiche trattate. In particolare nelle pagine del romanzo si alternano le vicende della piccola comunità delle francescane, con pagine che narrano la grande Storia del 1943. L’incontro si terrà sabato 19 ottobre alle ore 9:00 pr esso la Sala Cinema Concordia di Agrigento e gli studenti del secondo anno del Liceo “Empedocle” avranno modo di dialogare e confrontarsi direttamente con l’autrice.