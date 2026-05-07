Cultura

David Donatello, la siciliana Aurora Quattrocchi è la migliore attrice protagonista

L’attrice siciliana è la migliore attrice protagonista della 71ª edizione dei David di Donatello per il film “Gioia Mia”

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Miglior attrice protagonista della 71ª edizione dei David di Donatello è Aurora Quattrocchi, siciliana,  per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato.

“Mi auguro che il cinema abbia sempre più successo e gioia, gioia mia. Che riaprano le sale cinematografiche, non se ne può più di quelle sale micragnose”. Queste le parole urlate da Aurora Quattrocchi nell’accettare il David di Donatello alla Miglior attrice protagonista dalle mani di Raoul Bova. L’attrice ha avuto la meglio su Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Anna Ferzetti, Barbara Ronchi e Tecla Insolia.

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