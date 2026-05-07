Amministrative, il candidato sindaco Luigi Gentile inaugura comitato elettorale con Cateno De Luca





È stata inaugurata ad Agrigento la sede del comitato elettorale di Luigi Gentile, candidato alla carica di sindaco della città. Un momento caratterizzato da entusiasmo, ampia partecipazione e forte coinvolgimento da parte di cittadini, sostenitori e rappresentanti del panorama politico regionale e locale.

Presenti, tra gli altri, il leader di Sud chiama Nord, l’onorevole Cateno De Luca, il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, l’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, l’ex senatore ed ex sindaco Lillo Sodano e l’ex parlamentare ed ex presidente della Provincia regionale di Agrigento Enzo Fontana.

Nel corso dell’incontro sono stati sottolineati il clima di unità, la volontà di costruire un progetto condiviso per la città e il crescente consenso che sta accompagnando il percorso politico di Luigi Gentile. L’inaugurazione della sede si è trasformata in un autentico momento di confronto e partecipazione, confermando l’attenzione e l’interesse che la candidatura sta suscitando nel territorio.