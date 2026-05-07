Siracusa

In casa con armi e il “miele dello sballo”, arrestato 35enne

Circa 30 grammi di 'wax', resina di cannabis dall'elevata concentrazione di principio attivo soprannominata 'miele dello sballo'

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Agenti della Squadra mobile hanno arrestato a Siracusa un 35enne, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare gli investigatori hanno trovato un fucile calibro 12, con 20 munizioni dello stesso calibro, una pistola revolver calibro 38 con 7 colpi del medesimo calibro e circa 30 grammi di ‘wax’, resina di cannabis dall’elevata concentrazione di principio attivo soprannominata ‘miele dello sballo’, e un bilancino di precisione.

I successivi accertamenti sulle armi hanno consentito di accertare che il fucile risultava rubato in un furto in abitazione avvenuto a Catania nell’aprile 2024. L’uomo è stato indagato in stato di libertà sia per spaccio sia per ricettazione. Al termine delle formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

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