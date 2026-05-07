Palermo

Fermato dai carabinieri dice di essere diplomatico delle Nazioni Unite, arrestato

Ai carabinieri che lo hanno fermato ha detto di essere un diplomatico dell'Onu e della Nato in missione

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Ai carabinieri che lo hanno fermato ha detto di essere un diplomatico dell’Onu e della Nato in missione a Palermo. Nell’auto un vistoso stemma “CD” sulla carrozzeria e un lasciapassare internazionale. L’uomo, un 64enne, è stato arrestato per uso di atto falso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il falso diplomatico ha cercato di eludere il controllo dei carabinieri esibendo un passaporto riportante la denominazione “Laissez Passer”, caratterizzato da una copertina nera con le scritte “Onu”, “Nato” e l’intestazione “Diplomatic Intelligence Service”.

Con estrema disinvoltura, ha asserito di essere un delegato impegnato in “missione umanitaria” per conto di una sede diplomatica del citato servizio di intelligence. Il passaporto è risultato contraffatto, un assemblaggio di sigle internazionali privo di qualsiasi validità legale. Ulteriori accertamenti hanno inoltre rivelato che il sedicente diplomatico non soltanto non apparteneva ad alcun corpo governativo ma, era anche sprovvisto di patente. L’uomo è stato portato in carcere.

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