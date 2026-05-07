Agrigento

“Disegna la legalità”, ecco chi sono i vincitori del concorso 

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 9 maggio, presso Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 9 maggio, con inizio alle ore 10.00, presso Casa Sanfilippo, in via Panoramica dei Templi ad Agrigento. La partecipazione di numerosi istituti da diverse regioni italiane testimonia un forte interesse e un impegno concreto dei giovani sui temi proposti.

I VINCITORI 

Scuola Primaria: Francesca Plantamura – Istituto Comprensivo Roncalli – Serena Altamura (Bari), Kevin Oliveri – Istituto Comprensivo Marconi (Licata – Agrigento), Stefania Russo – Istituto Levi Montalcini (Agrigento). 

Scuola Secondaria di primo grado: Chiara Nigro – Primo Istituto Comprensivo (San Vito dei Normanni – Brindisi), Flavio Sprio – Istituto Comprensivo Camilleri (Favara – Agrigento), Filippo Wong – Istituto Comprensivo Mozzate (Como).

Scuola Superiore: Sophia Magnaro – Istituto Levi – Ponti (Mirano – Venezia), Gaia Sardella – Istituto Pirandello (Bivona – Agrigento), Noemi Antonella Cardella – Istituto Virgilio (Mussomeli – Caltanissetta).

L’’iniziativa vuole essere  un importante momento di riconoscimento per gli studenti vincitori e per le istituzioni scolastiche coinvolte, ma anche un’occasione di riflessione condivisa sull’importanza della cultura della legalità nel percorso formativo delle nuove generazioni. Quest’anno si è voluto declinare il tema della legalità con riferimento al fenomeno della ludopatia che non è semplicemente un vizio ma una vera e propria patologia che può avere conseguenze devastanti sui giovani e le loro famiglie, per sensibilizzare il mondo della scuola e tutte le agenzie educative verso quella che rappresenta una pericolosa emergenza.

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