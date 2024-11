Giornata contro la violenza delle donne, varie iniziative a Favara

In vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne che si terrà il prossimo 25 novembre, il Comune di Favara ha promosso una serie di iniziative di sensibilizzazione e confronto sulla tematica.

Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Centrodonna George Sand Aps, la Consulta giovanile di Favara, la Consulta pastorale giovanile, il Centro antiviolenza Gloria Sportello Lgbt e l’associazione “Al tuo fianco”

Si inizia il 22 Novembre alle 20 nella Sala del collare del castello chiaramonte con l’iniziativa “Giovani insieme contro la violenza – Parole e Musica per un futuro senza paura”.

Il 24 Novembre a partire dalle 17.30 si terrà una fiaccolata tra piazza Don Giustino e piazza Cavour. La marcia si concluderà dinnanzi al monumento in memoria di Lorena Quaranta, la giovane favarese vittima di femminicidio. Alle 19 si terrà una Santa Messa in Chiesa Madre.

Il 25 Novembre alle 9.30, al cimitero di Piana Traversa si terrà l’inaugurazione del monumento in ricordo delle donne vittime di violenza. Alle 11 ci si sposterà poi in piazza della Pace per “Non un passo indietro: insieme contro la violenza sulle donne”.

Il 27 Novembre alle 10 la sala del Collare del castello chiaramonte si terrà il convegno “Oltre lo Specchio” organizzato dal “Centro Antiviolenza Gloria” in collaborazione con “Confagricoltura Donna”.

A chiudere la rassegna il 4 Dicembre sarà l’evento “Oltre il rumore”, che si terrà alle 16.30 nella sala biblioteca del Consultorio Familiare “Centro Donna George Sand” in via Montevago a Favara.