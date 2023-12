Il Natale a firma Vallinote accoglie la musica elettronica internazionale

di Marianna Triberio – Ci sono sonorità che più di altre riescono a tradurre quella curiosità insita nell’origine del gesto del “fare musica”, che se potessero manifestarsi a parole, racconterebbero un processo di ricerca che straripa dai confini di un genere musicale limitante, per allargarsi a quante più possibilità di espressione. È questo il caso delle sonorità che rendono la musica elettronica democraticamente fluida, mutevole e personalissima. E nell’incontro di linguaggi che ciascun musicista sviluppa, nasce quella libertà che l’espressione artistica possiede per natura. A Valata Minusa, il country resort immerso nelle campagne di Modica dalla suggestiva architettura siciliana, la sera del giorno di Natale è stato il tempo di Vallinote. Un progetto musicale che richiama artisti diversi della scena contemporanea elettronica accogliendoli nel Val di Noto: un format itinerante che già da tempo ha maturato la sua identità, estremamente riconoscibile, in questa porzione di territorio. Nella scelta di illuminare luoghi incontaminati della Sicilia, che nulla abbiano a che fare con questa musica, lì vuole radicarsi un’esperienza musicale capace di coinvolgere tutti i cinque sensi e valorizzare l’incontro artistico di personalità diverse. In una coltre di nebbia rossa, data da luci e atmosfere, sembrava di dirigersi al cuore danzante della cultura underground, un passo dopo l’altro, varcando quella struttura storica, ed ogni arco in pietra moltiplicava lo spazio di ascolto. In consolle: La Bek, Locked Groove, Fabio Battaglia e Nite Fleit, abilissime cifre stilistiche dalla potente espressione. Una serata soltanto per un viaggio dalle sfumature cangianti, ipnotiche, oscure, aeree, per un’elettronica in grado di creare un impatto positivo su comunità e territorio.