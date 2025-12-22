L’Epifania a Sciacca: Ivan Segreto e Roberto Pistolesi in concerto al Teatro Samonà

Il nuovo anno si apre all’insegna della grande musica d’autore. Il prossimo 6 gennaio, in occasione del giorno dell’Epifania, il Teatro Samonà di Sciacca ospiterà un evento unico: il concerto del raffinato cantautore e pianista Ivan Segreto insieme al talentuoso batterista Roberto Pistolesi.

La serata si preannuncia indimenticabile grazie alla partecipazione straordinaria di Mario Venuti, icona della musica italiana, che si unirà ai due artisti per dare vita a momenti di pura emozione e contaminazione sonora.

Il Progetto L’incontro tra Ivan Segreto, artista siciliano tra i più apprezzati per la sua capacità di fondere jazz, elettronica e canzone d’autore, e Roberto Pistolesi, batterista di fama internazionale, promette un viaggio musicale sofisticato e coinvolgente. La scaletta spazierà dai successi storici di Segreto a nuove sperimentazioni, arricchite dal tocco pop-colto e dalla voce inconfondibile di Mario Venuti.

Una cornice d’eccezione Il Teatro Popolare di Sciacca, noto come Teatro Samonà, simbolo culturale della città di Sciacca, si conferma palcoscenico ideale per ospitare produzioni di alto livello, offrendo al pubblico un’esperienza acustica e visiva di grande impatto.

L’evento è organizzato dal Rotary Club Sciacca con il patrocinio del Comune di Sciacca ed il supporto di Terranova/Calliope, EdilMediterranea srl, Unipol Agenzia generale Calvagno, Università Pegaso Sciacca, Campo d’Oro, Interact e Rotaract Sciacca

Si avvale altresì della collaborazione di Mediterranea Arte, grazie alla quale si potrà anche visitare la mostra “Francisco Goya, l’artista della libertà tra verità e satira”.