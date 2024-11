Proseguono gli incontri “Dialoghi Agrigentini–Talk nella Valle dei Templi”: il programma completo

Dopo il successo dell’incontro di apertura con Domenico Iannacone, i “Dialoghi Agrigentini – Talk nella Valle dei Templi” proseguono con una serie di appuntamenti imperdibili, che abbracciano tematiche diverse e stimolanti, fino al 12 dicembre 2024.

È un invito a riscoprire le radici, il presente e il futuro della Sicilia. Ogni incontro rappresenta un’opportunità unica per approfondire e dialogare, in una cornice storica e suggestiva come quella della Città dei Templi. I talk sono aperti a tutti.

La manifestazione, organizzata ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1 del 16 gennaio 2024 con il contributo della Regione Siciliana, è finalizzata alla promozione e organizzazione delle iniziative collegate ad “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”, in collaborazione tra il Comune di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento, quali soggetti attuatori.

In particolare il progetto “Dialoghi agrigentini” è curato dalla Soprintendenza.

Inoltre si sono aperte le iscrizioni per gli insegnanti interessati a partecipare ai “Dialoghi agrigentini. Talk nella Valle dei Templi”. L’iniziativa offre un’importante opportunità di formazione. I docenti interessati possono inviare la scheda di partecipazione via email a: sopriag@regione.sicilia.it oppure consegnarla personalmente agli incontri. La partecipazione ai Talk è gratuita ed è riconosciuta come attività formativa attraverso il rilascio di un attestato.

Ecco il programma Completo degli Incontri dei talk nella Valle dei Templi:

13 novembre 2024, ore 16:30 – Museo Archeologico di Agrigento, Sala Fazello

Pasquale Scimeca dialoga con Beniamino Biondi su “Parafrasando Gesualdo Bufalino: La mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari?”. Un approfondimento sul ruolo dell’educazione e della cultura nella lotta alla mafia, ispirato alle parole di Bufalino.

15 novembre 2024, ore 16:30 – Museo Archeologico di Agrigento, Sala Fazello

Marina Castiglione e Luca Zambito presentano “Parole comuni e parole letterarie nella Sicilia dello zolfo e del gesso”, un incontro che esplora il linguaggio e la letteratura siciliani, arricchiti dalle immagini del mondo minerario e delle tradizioni locali.

22 novembre 2024, ore 16:30 – Museo Archeologico di Agrigento, Sala Fazello

Gen. Giuseppe Governale dialoga con Felice Cavallaro su “Gli Sbirri di Sciascia”, un omaggio alla figura di Leonardo Sciascia e alla sua rappresentazione del fenomeno mafioso e delle forze dell’ordine.

25 novembre 2024, ore 16:30 – Biblioteca Lucchesiana Agrigento

Fausto De Michele dell’Università di Graz (Austria) terrà un intervento su “L’originale caso dei giganti della montagna”, esplorando le leggende e i miti legati alle montagne e al loro simbolismo arcaico.

10 dicembre 2024, ore 16:30 – Palacongressi, Sala Zeus

Daniele Magro e Marco Savatteri discuteranno di “Di alternative un universo”, offrendo una riflessione filosofica e scientifica sulle possibilità dell’universo e sulle connessioni tra scienza e filosofia.

11 dicembre 2024, ore 17:00 – Palacongressi, Sala Zeus

Stefania Auci dialoga con Felice Cavallaro su “Sicilia, uno sguardo verso il futuro”, affrontando le prospettive della Sicilia e il suo potenziale di innovazione e rinascita, tra tradizione e modernità.

12 dicembre 2024, ore 9:30 – Palacongressi, Sala Zeus

Si conclude con “Archeologia Question time. Gli archeologi rispondono agli studenti”, una sessione interattiva rivolta agli studenti, con la partecipazione di Giuseppe Lepore, Vincenzo Baldoni e Luigi Maria Caliò. Un’occasione di dialogo diretto tra i giovani e gli esperti per conoscere meglio il patrimonio archeologico.

Un Cammino di conoscenza verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Gli incontri, ognuno con un taglio unico e profondo, offrono uno sguardo completo su vari aspetti della cultura siciliana, della letteratura, della giustizia, della filosofia e dell’archeologia. La rassegna “Dialoghi Agrigentini” si conferma come un evento culturale di grande rilevanza, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di preparare Agrigento al ruolo di Capitale italiana della Cultura 2025.