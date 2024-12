Regata MedSail a Licata, rinviato per maltempo

Rinvio delle Regate e degli Eventi Collaterali del MedSail in programma nel weekend. “A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, siamo costretti a posticipare le regate e gli eventi collaterali del MedSail, inizialmente programmati per questo fine settimana. Le nuove date sono il 27, 28 e 29 dicembre 2024.Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e invitiamo tutti gli appassionati a partecipare nelle nuove date stabilite. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, vi invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale medsail.it.” Si legge in una nota dell’organizzazione.