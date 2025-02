Torna il Carnevale a Favara, sarà dedicato alla memoria di Lillo Scibetta e Ciccio Vetro

Dopo cinque anni di attesa torna il Carnevale Favarese.

L’iniziativa è stata presentata ieri al Comune alla presenza del sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore allo Spettacolo Angelo Airò Farulla e i promotori.

L’organizzazione del Carnevale è di Aics soccorso sanitario, presieduta da Davide Russello, in collaborazione con i ragazzi di via Agrigento e l’Aido oltre che numerose altre associazioni cittadine e di tanti favaresi che hanno contribuito economicamente per far sì che questo evento potesse vedere nuovamente la luce.

Saranno quattro giorni di festa, con musica e animazione dedicata anche ai più piccoli. Due i carri che sfileranno per la città, “Benvenuto Presidente” e “Alice nel paese delle Meraviglie”. Saranno più DJ a esibirsi nelle varie serate. Si alterneranno i Dj ; Davide Russello, Salvatore Bugea, Rosario Agozzino, i fratelli Morreale, Dj More Dj Tramontana (da Caltanissetta), La Dj-Lady Selene Bosco e il duo “Belli Freschi”, composto da Angelo Jay e PeppeJay, tutti si esibirà su entrambi i carri.

L’edizione 2025 sarà alla dedicata alla memoria di Lillo Scibetta e Ciccio Vetro (Marianeddru), scomparsi negli ultimi anni.

“L’invito da parte mia e dell’assessore Airò Farulla – dice il sindaco Antonio Palumbo – è a tutti i partecipanti, perché possano godere di queste giornate di festa in modo spensierato. L’auspicio è che non si registrino momenti spiacevoli che porterebbero, inevitabilmente, alla sospensione delle iniziative”.

Ecco il programma:

Sabato 1 marzo:

La grande sfilata allegorica partirà alle 19 da viale Aldo Moro (Parigi Bistrot) e attraverserà̀ corso Vittorio Veneto. Il percorso prevede una sosta in corso Vittorio Veneto e la chiusura della sfilata alle 24.

Domenica 2 marzo (mattina):

Dalle 9 alle 13, piazza Cavour ospiterà̀ l’evento “Tutti in piazza”, con intrattenimento per bambini, musica e spettacoli delle scuole di ballo.

Domenica 2 marzo (sera):

La seconda sfilata allegorica partirà̀ alle 19 da corso Vittorio Veneto (Pullara Ricambi), percorrerà̀ Corso Vittorio Veneto e terminerà̀ nei pressi della Farmacia Sajeva. Anche in questa occasione, la festa continuerà̀ fino a mezzanotte.

Martedì 4 marzo:

Gran finale con l’ultima sfilata allegorica, che partirà alle 19 da via Agrigento (scuola elementare Luigi Pirandello) e proseguirai per piazza Itria e viale Pietro Nenni, con arrivo e sosta presso la Piazza della Pace.

Per sostenere il Carnevale e contribuire alla sua realizzazione, è possibile acquistare i biglietti al costo di 1€ presso diversi punti della città, come Bar Vetro, Michelangelo Pecoraro Barber, Fdf Snack Bar, PizzaMania, FastFood New Street, Bar Snack American e BarbElia.