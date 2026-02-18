Aerobica: due atleti Discobolo convocati al collegiale FGI di Colleferro

Atletica

L’ASD Discobolo Sciacca è orgogliosa di annunciare la convocazione ufficiale di due propri atleti al collegiale tecnico della Federazione Ginnastica d’Italia, in programma a Colleferro (RM) il 21 e 22 febbraio 2026. Si tratta di un appuntamento di altissimo livello, riservato ai migliori ginnasti italiani delle categorie Junior A e Senior della ginnastica aerobica.
Nell’elenco dei convocati figurano infatti Gaia Allegro (categoria Senior) ed Enea Pifferi (categoria Senior), entrambi tesserati Discobolo, selezionati dalla Direzione Tecnica Nazionale per prendere parte a due giorni di allenamento intensivo sotto la guida dello staff federale.
La convocazione – commenta Pippo Simone Vullo – rappresenta un riconoscimento importante per i due atleti, che negli ultimi anni hanno mostrato crescita tecnica, costanza e risultati di rilievo nelle competizioni nazionali. Allo stesso tempo, è un traguardo significativo per la società, che vede premiato il lavoro quotidiano dei propri tecnici e l’impegno di un settore in continua espansione. Gaia ed Enea rappresentano un orgoglio per Sciacca e per tutta la Discobolo. Siamo certi che sapranno onorare al meglio questa opportunità”.
Il collegiale, diretto dalla DTN Luisa Righetti e dallo staff federale, rientra nel percorso di preparazione alle competizioni della stagione 2026 e costituisce un momento fondamentale di confronto e selezione per gli appuntamenti internazionali.
L’ASD Discobolo Sciacca rivolge un ringraziamento alle famiglie, ai tecnici e a tutti coloro che sostengono il percorso dei giovani atleti, e augura ai convocati un collegiale ricco di crescita, esperienza e soddisfazioni.

