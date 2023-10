Agrigento Futsal, Armando Burgio è il nuovo allenatore 

L’Agrigento Futsal ha affidato la guida tecnica della squadra all’allenatore Armando Burgio. La società agrigentina, che milita nel campionato di Serie C2, in mattinata aveva comunicato attraverso i canali social l’esonero del mister Giuseppe La Mendola: “L’Asd Agrigento Futsal comunica che il mister Giuseppe La Mendola è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia l’allenatore per l’impegno, la dedizione e la serietà con cui ha guidato la squadra in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale”.

Armando Burgio è un tecnico esperto che ha iniziato la sua carriera in Serie C2 con il Concordia Futsal nella stagione 2017-2018. Poi le esperienze con l’Akragas Futsal prima da vice del tecnico Giuseppe Castiglione in Serie B e poi sulla panchina del Canicattì con cui ha conquistato la promozione in Serie A2.