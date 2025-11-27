Sport

Agrigento, un corso di autodifesa al femminile per ribadire “Stop alla violenza”

La giornata è stata promossa dal Comitato Regionale OPES Sicilia, guidato dal dott. Andrea Patti, e dal Comitato Provinciale OPES Agrigento, presieduto dal dott. Sergio Scordino

Ad Agrigento, una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dal Comitato Regionale OPES Sicilia, guidato dal dott. Andrea Patti, e dal Comitato Provinciale OPES Agrigento, presieduto dal dott. Sergio Scordino, in collaborazione con l’Associazione Sportiva InForma e in particolare l’Agrigento AgianTeam, la loro crew di Arti Marziali Miste.
Presso la sede di Piazza Diodoro Siculo, soci e partecipanti hanno preso parte a un momento di formazione, consapevolezza e promozione dell’autodifesa femminile.
Un evento riservato ai tesserati, che ha unito informazione e pratica per ribadire un messaggio chiaro:
la forza non è violenza, ma consapevolezza, rispetto e e autodifesa

