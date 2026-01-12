Palermo
Era ricercato per furti d’auto, 59enne arrestato su mandato cattura europeo
I militari lo hanno fermato bordo della sua autovettura e, dagli accertamenti tramite le banche dati, e' emerso che su lui pendeva un mandato di cattura
Era ricercato a livello internazionale un uomo di 59 anni arrestato dai carabinieri di Lascari (nel Palermitano) perche’ accusato di aver fatto parte di un’organizzazione criminale che si occupa di furti di autovetture.
I militari lo hanno fermato bordo della sua autovettura e, dagli accertamenti tramite le banche dati, e’ emerso che su lui pendeva un mandato di cattura emesso da un altro Paese membro dell’Unione Europea.
Redazione
0 commenti