Aia Agrigento, delegazione incontra il presidente del Senato La Russa

Giornata speciale ieri per la sezione degli arbitri agrigentini. Per la prima volta la delegazione è stata ricevuta istituzionalmente dalla seconda carica dello Stato a Palazzo Madama a Roma. E’ stata l’occasione per invitare il Presidente La Russa al prossimo Premio Nazionale AIA Giudice Rosario Livatino che si svolgerà il 30 Maggio a Canicattì per la sua ottava edizione.

Durante l’incontro si è parlato di calcio ma soprattutto della realtà associativa e il Presidente La Russa dopo essersi complimentato per l’importante lavoro socio culturale e sportivo svolto ha invitato una delegazione di nostri giovani associati ad assistere ad una seduta del Senato nei mesi avvenire . E’ stata pure consegnata una divisa ufficiale di gara d’arbitro simbolo di amicizia e condivisione e una targa di ringraziamento per la grande vicinanza che il Senato della Repubblica ogni anno dimostra nei confronti della sezione concedendo il patrocinio alla nostra importante manifestazione di carattere nazionale sulla legalità .