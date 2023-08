Akragas, 8-0 al San Giovanni Gemini in amichevole

Finisce 8-0 il primo test amichevole dell’Akragas contro il San Giovanni Gemini, formazione che milita nel campionato di Promozione. In grande evidenza i giovani biancoazzurri che hanno mostrato grande tecnica e talento. Il primo tempo è terminato 1 a zero, grazie alle rete su rigore di Llama. Il Gemini di mister Maggio si è difeso con ordine e tanta concentrazione. Trombino e Litteri hanno più volte sfiorato la marcatura. Nella ripresa spazio a tutti gli altri calciatori in organico. Gli ospiti hanno schierato parecchi giovani. L’Akragas ha segnato ancora con Veneroso e poi con Le Mura, Vizzini, Scozzari su rigore, Perez e doppietta finale di Di Mauro, in gol anche dal dischetto.