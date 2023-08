Akragas, al via la stagione: sfida all’Igea Virtus in Coppa Italia

Al via la stagione dell’Akragas con il primo impegno ufficiale in Coppa Italia. I biancazzurri giocheranno questo pomeriggio allo stadio Esseneto contro l’Igea Virtus in una sfida secca per il passaggio del turno preliminare. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti saranno necessari i calci di rigore per sancire la squadra che affronterà la vincente tra Siracusa e Ragusa nel prossimo turno in programma il 3 settembre. Una partita tosta per l’Akragas che affronterà l’Igea Virtus, formazione che come i biancazzurri ha vinto il campionato di Eccellenza lo scorso anno. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale allo scorso gennaio nella finale di Coppa Italia di Eccellenza quando i messinesi strapazzarono gli agrigentini con un netto 4-0.

Queste le parole di mister Coppa: “Sarà una partita tosta, intensa. L’avversario corre e lotta e sicuramente sarà una gara difficile. L’abbiamo preparata bene, ieri abbiamo svolto l’ultimo allenamento con grande applicazione e intensità. L’Igea Virtus è un avversario che gioca su pochi ma saldi principi di gioco. Il loro mister ha costruito un certo tipo di mentalità e di gioco e sta continuando su quella falsa riga. L’Igea è un avversario tosto. Voglio vedere l’Akragas che cresce in maniera graduale. Per me sarà il debutto ufficiale sulla panchina dell’Akragas, sono emozionato. La gente è la marcia in più per questa squadra e per questo ci aspettiamo da Agrigento una risposta in termini di pubblico. ”

Le parole del direttore sportivo Cammarata: “Finalmente si gioca e lo si fa per la vittoria. Teniamo tanto alla Coppa Italia e vogliamo passare al turno successivo. I ragazzi stanno lavorando con serietà e speriamo ci possano dare soddisfazioni. Affrontiamo un avversario importante, tutte le gare saranno aperte. Il mercato si chiude il 15 settembre e quindi è aperto anche per noi ma al momento stiamo bene così. L’organico dell’Akragas è di buon livello, siamo consapevoli di rappresentare una delle piazze più importanti del panorama calcistico siciliano e questo è uno stimolo.”