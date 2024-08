Akragas, al via le iscrizioni per la scuola calcio bambini 4 anni

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla Scuola Calcio Akragas per i bambini e le bambine dai 4 anni in su.Gli allenamenti inizieranno a settembre e si svolgeranno presso l’impianto sportivo “Kokko Soccer” in via Caruso Lanza ad Agrigento.

Le attività sportive saranno dirette da tecnici qualificati e abilitati. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il responsabile del Settore giovanile dell’Akragas, Massimo Biancola, al numero: 329 444 8917