L’Akragas SLP si prepara ad affrontare il Partinicaudace nella gara valida per la 12ª giornata del campionato di Eccellenza. L’incontro è in programma domenica 29 novembre, alle ore 15, allo stadio “S. Favazza” di Terrasini.

Alla vigilia dell’importante impegno esterno, l’allenatore Fabrizio Cammarata e il capitano Alfonso Cipolla hanno incontrato gli organi di informazione per fare il punto sulla preparazione della squadra, sulle insidie della trasferta e sul momento della formazione biancazzurra.L’Akragas arriva all’appuntamento dopo una settimana caratterizzata dal recupero degli ultimi sette minuti della gara contro il Kamarat, disputati mercoledì scorso e che hanno sancito il definitivo 0-0.

«La squadra arriva bene – ha dichiarato mister Fabrizio Cammarata – nonostante una settimana diversa dal solito. Ci stiamo preparando per affrontare una squadra forte, costruita per vincere. Sarà una partita difficile. La nostra idea di gioco non cambia, speriamo di riuscire a concretizzare le occasioni che creiamo».

Determinazione e fiducia nelle parole del capitano Alfonso Cipolla, che ha sottolineato l’importanza di ritrovare la vittoria, senza sottovalutare il valore dell’avversario.«Conosco quasi tutti i giocatori del Partinicaudace, con alcuni ho anche giocato insieme. È una squadra importante, che merita il massimo rispetto. Sappiamo che dovremo fare una grossa prestazione per portare punti a casa. La vittoria manca da qualche partita e la stiamo cercando in tutte le maniere».

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico e il capitano si sono soffermati anche sulle recenti partenze di Luis Henrique e Leonardo Saito, rivolgendo a entrambi un augurio per il prosieguo delle rispettive carriere. Cammarata ha inoltre anticipato la prospettiva di nuovi innesti in organico. I biancazzurri si apprestano dunque ad affrontare la trasferta di Terrasini con la determinazione di dare continuità alle buone prestazioni offerte nelle ultime gare e ritrovare il successo.