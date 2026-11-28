Scalia Sciacca torna in campo domani pomeriggio al PalaRoccazzella. Alle ore 17.30 la formazione guidata da Maurizio Lopis affronterà il Cus Cosenza nella settima giornata del girone H del campionato di serie B. Sulla carta si tratta di un impegno favorevole per i biancazzurri, secondi in classifica alle spalle della coppia di testa composta da Ciclope Bronte e Santa Teresa. Di fronte ci sarà infatti il Cus Cosenza, fanalino di coda del girone con appena due punti conquistati nelle prime sei giornate. L’attenzione dei tifosi sarà però rivolta soprattutto all’esordio del nuovo acquisto Edvinas Vaskelis. Lo schiacciatore lituano, arrivato in settimana a Sciacca, prenderà il posto di Riccardo Quarta per scelta tecnica e sarà subito chiamato a dare il proprio contributo in una squadra che punta apertamente ai vertici della graduatoria. Trent’anni, alto 1,94, Vaskelis porta con sé un bagaglio di esperienza maturato nei campionati italiani di serie A3. Nelle ultime cinque stagioni ha vestito le maglie di San Donà, Lecce, Lagonegro, Gioia del Colle e Sarroch, distinguendosi costantemente tra i migliori realizzatori della categoria. Attaccante potente e affidabile, rappresenta un innesto di spessore per il sestetto saccense. La Scalia punta sulle qualità del nuovo schiacciatore per aumentare il proprio potenziale offensivo e tentare l’assalto alla vetta. Il distacco dalla prima posizione è infatti di appena due punti e la società vuole essere protagonista nella corsa ai primi posti della classifica.