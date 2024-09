Akragas, esonerato l’allenatore Lillo Bonfatto

La Società dell’Akragas comunica di aver sollevato Lillo Bonfatto dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Il club biancoazzurro ringrazia il mister per il lavoro fin qui svolto con serenità, dedizione e professionalità, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera. Allo stesso tempo, la società guidata dal patron Giuseppe Deni e dal presidente Carmelo Callari comunica di essere già al lavoro per individuare e ingaggiare, entro il pomeriggio di domani, il nuovo allenatore, a cui affidare la guida dell’Akragas.