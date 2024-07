Akragas, il difensore Angelo Rechichi rinnova l’accordo con la società

Dopo la prima esaltante stagione in maglia biancoazzurra, il giovane e forte difensore Angelo Rechichi ha rinnovato l’accordo per continuare a giocare con l’Akragas. Il classe 2002, originario di Gela, ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2026. La Società crede fermamente in lui, nelle sue qualità tecniche e professionali, e ha deciso di avvalersi delle sue prestazioni ancora per parecchio tempo. Rechichi può ricoprire diversi ruoli del reparto difensivo. La scorsa stagione ha siglato il gol più importante, in casa contro l’Acireale, che è valso il punto della matematica salvezza in Serie D. Prima di approdare all’Akragas, ha indossato le maglie di Sancataldese, Lamezia e Gravina, ed è cresciuto calcisticamente nel Gela, la squadra della sua città. Poi l’importante esperienza nel settore giovanile della Reggina dove è stato anche capitano della squadra Primavera.