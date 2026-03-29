Calcio

Akragas: il pari l’Orlandina vale la semifinale di Coppa Italia

All'andata i ragazzi di Sebi Catania si sono imposti per 3-1

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

L’Akragas guadagna l’accesso alla semifinale di Coppa Italia di Promozione grazie al pareggio ottenuto sul campo dell’Orlandina.

Al vantaggio dei padroni di casa, siglato da Frinsenda al 35′ del primo tempo, ha risposto Casucci al 38′ della ripresa. Il risultato premia l’Akragas che all’andata si era imposta per 3-1.

Nel prossimo turno la squadra di Seby Catania dovrà vedersela con una tra Atletico Partinico, Calcio Santa Venerina ed il famigerato Priolo.

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