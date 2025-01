Akragas, il presidente Canzonieri: “Pato in biancazzurro? No comment”

“Pato? No comment”! E’ il lapidario commento di Emanuele Canzonieri, neo azionista di maggioranza dell’Akragas – “ho rilevato il 55%” ha dichiarato – intercettato nel pieno della sua attività di rafforzamento della compagine biancazzurra, alla notizia che da più parti rimbalza sul web e che vorrebbe il fantasista ex Milan vicino al club di via Petrarca.

Non conferma e non smentisce, dunque, quanto basta per tenere in sospeso i tifosi che sognano la rimonta.

“Abbiamo fatto una proposta importante ad un calciatore che ha giocato in serie A, aspettiamo una sua risposta – ha ammesso Canzonieri, non riferendosi però a Pato -. Sicuramente in settimana arriveranno un trequartista, un difensore e una punta. Vogliamo salvarci e invitiamo i tifosi a starci accanto” ha concluso Canzonieri che domenica prossima, 5 gennaio, sarà in curva a sostenere il suo “gigante”.