Akragas, in squadra arriva il centrocampista Samuel Ficarra; all’Under Rocco Riggio

Il giovane talento Agrigentino Samuel Ficarra è un nuovo giocatore dell’Akragas. È un centrocampista classe 2003, lo scorso anno in forza alla Gioiese. In passato si è messo in luce con la maglia del Licata, sempre in Serie D.

L’Akragas rafforza la batteria Under con Rocco Riggio, classe 2004, reduce dalla promozione in Eccellenza con il Vittoria Calcio. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata è riuscito a strapparlo alla concorrenza di parecchi club. Nel Vittoria Calcio, Riggio ha avuto la possibilità di effettuare il pieno recupero dopo l’intervento al legamento crociato. È un calciatore mancino, capace di ricoprire più ruoli e, in particolare, esterno sinistro e mezzala di centrocampo. Nella sua carriera giovanile, Rocco Riggio ha giocato anche per il Licata e il Gela Calcio.