Akragas, l’imprenditore Ometto vuole rilevare il 10% delle quote societarie 

Il patron Giuseppe Deni rende noto di aver ricevuto la proposta di acquisto del dieci per cento delle quote dell’Akragas da parte del giovane imprenditore del nord est Andrea Ometto, fondatore della famosissima “100grammi”. Si tratta di un’azienda molto conosciuta nell’ambito imprenditoriale, che è stata nominata dal “Corriere della Sera” nel 2021 tra le 5 start up più innovative d’Italia nel settore food.

Ad oggi “100Grammi” è l’azienda numero 1 in Italia nel settore Healthy food, distribuendo in tutte le regioni decine di migliaia di piatti al mese.Oltre all’attività imprenditoriale Andrea Ometto è a capo di un’azienda di marketing che si occupa di brand positioning e nella creazione di start up e nuovi brand. Appassionato di crescita personale, Andrea Ometto è un mental coach, un consulente aziendale per quanto riguarda le strategie commerciali e di comunicazione, per aiutare le aziende a scalare e valorizzare i propri brand.

Appassionato sin da piccolo di calcio, ora a capo di una cordata di amici imprenditori interessati al mondo del calcio, e per interessi professionali legati alla Sicilia, ha manifestato l’interesse di una partecipazione nell’Akragas.Il patron Giuseppe Deni sta valutando la proposta e nelle prossime ore deciderà se accettarla o meno.