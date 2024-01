Akragas, pareggio a reti inviolate con il Sant’Agata: il Canicattì “strapazza” il Licata 

Concluso il turno infrasettimanale valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D. L’Akragas, dopo la rotonda vittoria con la Gioiese, non va oltre il pareggio contro il Sant’Agata. Al “Fresina” il match termina con il punteggio di 0-0 con i padroni di casa che più volte hanno sfiorato la rete del vantaggio. Prosegue, invece, il momento no per il Licata che perde nettamente il derby contro il Canicattì. I biancorossi si impongono 0-3 al Saraceno di Ravanusa grazie alla doppietta di Giancotti e alla rete di Bonilla. Licata che ha anche fallito un calcio di rigore con Minacori. Nel prossimo turno, domenica 23 gennaio, l’Akragas scenderà in campo all’Esseneto nel derby siciliano contro il Ragusa. Il Canicattì ospiterà la Gioiese mentre il Licata sarà impegnato nella difficile trasferta di Locri.

I RISULTATI DELLA 22ª GIORNATA

Città di Sant’Agata – Akragas 0-0

Gioiese – Real Casalnuovo 0-2

Licata – Canicattì 0-3

Portici – Locri 1-3

Ragusa – Vibonese 2-3

San Luca – Igea Virtus 3-0

Siracusa – Sancataldese 2-0

Trapani – Castrovillari 3-1