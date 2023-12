Akragas, preso il centravanti Gian Marco Distefano

Super colpo di mercato in attacco per l’Akragas della Presidente Roberta Lala. Il direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha trovato l’accordo per vestire di biancoazzurro il centravanti siciliano Gian Marco Distefano, classe 2000, proveniente dalla Nuova Igea Virtus. Il ventitreenne attaccante catanese, la scorsa stagione al Paternò, cresce professionalmente nella sua città natale, a Catania, dove a livello giovanile inanella record su record, ottenendo con 23 gol stagionali anche lo scettro di capocannoniere d’Italia nel campionato Berretti.

All’ombra dell’elefantino registra anche una decina di convocazioni e presenze in Lega Pro con la prima squadra. Nel recente passato ha indossato le maglie di Acireale e Messina. Nel gennaio 2020 indossa la maglia della Primavera della Lazio. Distefano, dopo aver posato con la nuova maglia, in compagnia del Direttore Generale Graziano Strano e del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra, agli ordini di mister Marco Coppa