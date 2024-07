Akragas, riconfermato Gianmarco Distefano: rinnovo per l’attaccante classe 2000

Altro importante rinnovo per l’Akragas: rimane biancoazzurro l’attaccante classe 2000 Gianmarco Distefano. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha trovato l’accordo per “vestire” ancora di biancoazzurro il centravanti siciliano, reduce da un finale di stagione 2023/2024 importante e proficuo sotto l’aspetto tecnico e agonistico. Distefano, prima di approdare all’Akragas nel gennaio scorso, ha vestito la maglia della Nuova Igea Virtus. Il 24enne attaccante catanese ha militato nel Paternò ed è cresciuto nel settore giovanile del Catania, dove a livello giovanile inanella record su record, ottenendo con 23 reti stagionali lo scettro di capocannoniere d’Italia nel campionato Berretti. Col Catania può contare parecchie convocazioni in Lega Pro. Nel recente passato ha vestito le maglie di Acireale e Messina. Nel gennaio 2020 ha giocato nella squadra Primavera della Lazio.