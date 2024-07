Akragas, riconfermato il giovane Simone Scozzari

Prima riconferma “under” in casa Akragas. Simone Scozzari, classe 2005, vestirà anche per la prossima stagione calcistica la maglia del “Gigante”. Un’atleta di grande prospettiva, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, che si è fatto apprezzare nel tempo per capacità atletiche e professionalità. Lo scorso anno in Serie D ha “timbrato” ben 27 presenze, con un gol decisivo (e che gol…) contro il Ragusa in trasferta. Simone Scozzari può ricoprire parecchi ruoli: terzino, centrocampista ed esterno offensivo. Stamattina la firma del “rinnovo” e la foto di rito con il Presidente Carmelo Callari e il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata.