Coppa Italia, l’Akragas vince di “corto muso”: Margheritese battuta 1-0

Vittoria di carattere per l’Akragas SLP nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione. Sul neutro di Raffadali, i biancazzurri si sono imposti di misura sulla Margheritese grazie ad una rete messa a segno da Ten Lopez al 33’ del primo tempo.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, e così è stato – ha dichiarato mister Catania nel post gara –. Abbiamo creato diverse occasioni e gestito bene il risultato. Adesso pensiamo già a domenica. Non ci sono partite facili: ogni sfida è una battaglia, ma abbiamo un obiettivo chiaro e lo perseguiamo partita dopo partita, centimetro dopo centimetro.”

La compagine biancazzurra giocherà le prossime gare lontane dello stadio Esseneto, interessato dai lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione.