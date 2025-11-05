Calcio

Coppa Italia, l’Akragas vince di “corto muso”: Margheritese battuta 1-0

Catania: “Partita tosta, centimetro dopo centimetro”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Vittoria di carattere per l’Akragas SLP nella gara di andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione. Sul neutro di Raffadali, i biancazzurri si sono imposti di misura sulla Margheritese grazie ad una rete messa a segno da Ten Lopez al 33’ del primo tempo.
Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, e così è stato – ha dichiarato mister Catania nel post gara –. Abbiamo creato diverse occasioni e gestito bene il risultato. Adesso pensiamo già a domenica. Non ci sono partite facili: ogni sfida è una battaglia, ma abbiamo un obiettivo chiaro e lo perseguiamo partita dopo partita, centimetro dopo centimetro.”
La compagine biancazzurra giocherà le prossime gare lontane dello stadio Esseneto, interessato dai lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Romano: “Non è un errore ma un orrore giudiziario, io non c’entro nulla”
Palermo

Cammina per strada e si accascia a terra senza vita: tragedia a Palermo
Ultime Notizie

Inchiesta Cuffaro, la lite con Sammartino: ‘Ora gli faccio la guerra sui giornali’
Politica

Sicilia: primo ok Senato a incompatibilità assessore-deputato
Politica

Porto Empedocle, i Revisori dei conti certificano il fallimento dell’amministrazione Martello
Palermo

Litiga con impiegato Rap e lo investe con la moto, indagini