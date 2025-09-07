Akragas, vittoria per 2-0 contro il Santa Croce 

In attesa di conoscere l’ufficialità dell’iscrizione al campionato di Promozione, l’Akragas SLP continua a mettere benzina nelle gambe. Sabato scorso, allo stadio Esseneto, mister Seby Catania ha testato lo stato di forma della squadra contro i pari categoria del Santa Croce Camerina.

La formazione biancazzurra si è imposta per 2-0, grazie alle reti di Noto nel primo tempo e di Gambino nella ripresa. In avanti si è mosso bene anche Silvestre Tripi, che al termine del match ha dichiarato di essere felice di essere tornato “a casa e di vestire la maglia dell’Akragas”.

Soddisfatto anche il tecnico Catania, che ha fatto il punto della situazione: «Abbiamo voluto misurarci nella prima parte di preparazione con squadre di categoria superiore. Adesso, mentre smaltiamo i carichi di lavoro, mettiamo minuti nelle gambe con avversari della nostra stessa categoria. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio la società perché ci ha messo nelle condizioni ideali per lavorare bene».

Sulla stessa linea il direttore sportivo Tino Longo: «Questa settimana conosceremo l’ufficialità della partecipazione al campionato di Promozione. Siamo fiduciosi e non ci aspettiamo sorprese».