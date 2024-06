Al WCSG 2024 di Catania oro e argento per la canicattinese Claudia Giordano

Si è parlato di Canicattì, ieri a Catania, al WCSG 2024, i Campionati Mondiali dello Sport d’Impresa, e lo si è fatto dal gradino più alto del podio nella specialità Basket 3×3.

A portare a casa la medaglia d’oro l’ingegnere energetico e nucleare Claudia Giordano, con la maglia della multinazionale Veolia, gruppo che progetta e implementa soluzioni utili e concrete per la gestione di acqua, rifiuti ed energia, per cui la stessa lavora nella sede di Mestre.

La play maker canicattinese, già medaglia d’argento nello stesso sport al WCSG 2023, tenutosi in Messico lo scorso dicembre, galvanizzata dal fatto di giocare nella sua Sicilia, non si è lasciata piegare dal torrido caldo catanese e dalle estenuanti sezioni della competizione, trascinando le compagne di squadra Alma Abdurafi, Emily Cross e Sandra Molinero, alla meritata vittoria e lasciando l’amaro in bocca alla francese MBD.A che si è dovuta accontentare del secondo posto.

Claudia, che gioca a basket fin da piccola, si è detta orgogliosa e immensamente felice di aver vinto il massimo riconoscimento proprio nella sua terra.

Tra più di 4.000 atleti presenti all’evento sportivo Veolia, che ha schierato ben 250 sportivi, ha conquistato diverse medaglie in più discipline, tra cui un altro oro nel Basket maschile.

Non paga di questo traguardo la Giordano, sempre nella giornata di ieri, ha appeso al collo anche la medaglia d’argento nel calcio a 5 femminile, insieme a Ophélie Cavro, Adriana Fonseca De Almeida, Juyeong Kim, Patrizia Materazzo, Silvia Pellizzari, Emma Rozier e Alexandra Schorgnhofer e all’allenatore Senad Slomic, finale meritatamente vinta dalla coriacea Red Lex di Catania.

Alla pluripremiata atleta vanno i complimenti del Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, e dell’Assessore allo Sport Diego Ficarra che attendono di incontrarla di persona per felicitarsi con lei dei ragguardevoli risultati ottenuti.